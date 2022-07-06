Совфед дал совет Норвегии по Шпицбергену

Властям Норвегии необходимо внимательнее изучить договор с Россией по Шпицбергену, чтобы для них не стала печальной реальностью вероятная денонсация соглашения двух стран по разделению морского пространства. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

— Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства, — написал Клишас.

Ранее стало известно, что Норвегия под предлогом санкций отказалась пропускать российские грузы на архипелаг Шпицберген через пропускной пункт «Стурскуг».

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поручил нижней палате парламента рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией.