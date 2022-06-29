Норвегия нарушила столетний договор с Россией. Ее суверенитет над Шпицбергеном под сомнением

Норвегия не пропускает российские грузы, предназначенные для поселения на Шпицбергене. Тем самым она нарушила договор, гарантировавший ее суверенитет над архипелагом. Россия может воспользоваться обходным путем, но он экономически невыгоден. Специалисты уверены, что в конечном итоге проблему решат за столом переговоров и придут к компромиссу.

Норвегия отказала в пропуске российских грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт «Стурскуг» на границе двух стран. Сейчас на КПП находится порядка 20 тонн товаров для российских поселений на архипелаге. Свои действия Норвегия объяснила санкциями против России, писало РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал беспределом решение Норвегии отказать в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене. Он добавил, что такой шаг спровоцирует ухудшение отношений двух стран, писала газета «Известия».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Норвегия оставляет российских шахтеров без продуктов питания. Такие действия нарушают права человека и принципы гуманизма. Косачев отметил, что статус архипелага определяется Парижским договором от 1920 года, который заключили Норвегия, США, Дания, Италия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Швеция и Нидерланды. Позже к нему присоединился и СССР.

Источник: РИА «Новости» / Сергей Мамонтов

Отказ в пропуске российских грузовиков для Шпицбергена — нарушение одной из статей соглашения. По ней на грузы сторон не распространяются ограничения и сборы. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что после таких действий суверенитет Норвегии над Шпицбергеном находится под вопросом.

В конце апреля власти Норвегии заявили, что пункт «Стурскуг» будет закрыт для российских грузовиков. Но для Шпицбергена сделают исключение. Генконсул России на архипелаге Сергей Гущин рассказал, что посольство России передало норвежскому МИД ноту с просьбой освободить грузы от запрета на транзит.

Как живут на Шпицбергене

Шпицберген в Северном Ледовитом океане принадлежит Норвегии, но Россия может вести на архипелаге хозяйственную деятельность. Россияне проживают в поселке Баренцбург с населением около 500 человек. Они работают на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь». Два других российских населенных пункта — Пирамида и Грумант — законсервированы, писал RT.

Источник: РИА «Новости» / Сергей Мамонтов

Грузы сюда всегда доставлялись из Мурманска через таможенный пост «Борисоглебск». Далее товары шли по материковой части Норвегии до Тромсе, а оттуда — на норвежских паромах до Шпицбергена. Но есть и пути в обход соседа. Грузы можно отправлять напрямую российскими судами из Мурманска и Архангельска в порт Баренцбурга. Но это дорогой и малоэффективный способ доставки грузов.

По словам политолога, вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, обходной путь менее удобен и приведет к экономическим затратам. Важно и то, что он может нарушить наработанный механизм договоренностей между странами.

«Есть некая система договоренностей. Она носит непростой, компромиссный характер. Каждую из этих договоренностей определяли через серьезные переговоры. Дипломаты работали, смотрели каждую запятую. Тогда, если придется отступать и искать обходные пути, то весь этот наработанный взаимовыгодный механизм обрушится», — заявил Макаркин.

В Баренцбург поставляют не только продукты, но и бытовую химию и запчасти для тепловых станций. Россияне ожидали прибытие сухогруза еще в мае, но он не пришел. Пока что жители поселка не испытывают проблем с питанием. Им не хватает только сладостей. Однако продовольствие из России частично заменили на продукты из Германии и Эстонии.

Путь переговоров

Норвегия не входит в ЕС, но следует европейским антироссийским санкциям. Бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР, специалист по Шпицбергену и международным отношениям с Норвегией Вячеслав Зиланов объяснил «360», что в сентябре 2010 года Россия и Норвегия подписали Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве. Однако права российской стороны, вытекающие из Парижского договора 1920 года, не были четко регламентированы.

Это и позволило Норвегии в настоящий санкционный период начать ограничивать нашу хозяйственную деятельность, которая осуществляется на Шпицбергене. Санкции Запада, к которым присоединилась Норвегия, с одной стороны, вызывают удивление, а с другой — недоумение. Поскольку на протяжении длительного исторического периода Норвегия и Россия тесно сотрудничали Вячеслав Зиланов.

Страны, заключившие договор, получили равные права на ведение хозяйства на архипелаге. Они также признают ограниченный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, если она соблюдает условия соглашения.

РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Проблему с доставкой грузов можно решить дипломатическим путем. Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напомнил «360», что Норвегия — это страна — экспортер газа, поэтому отмена поставки энергоносителя на нее не повлияет. Воздействовать силовым путем на соседа тоже не получится из-за его членства в НАТО.

«Значит, будут пытаться вести переговоры, чтобы те соблюдали соглашение. Тем более что оно выгодно обеим сторонам, а российско-норвежские отношения были вполне нормальными. Есть опыт взаимных договоренностей, поэтому страны могут договориться. Но реально это будет зависеть от отношений России и Запада», — рассказал Макаркин.

Специалист по Шпицбергену уверен, что этот вопрос должны решать уже не хозяйственные субъекты, а правительство, Совет безопасности и президент России Владимир Путин.

«Нужно заявить Норвегии, что у нее есть пара дней для снятия запрета и возвращения к прежней практике. Иначе Россия примет те меры, которые она считает возможными, исходя из международно-правовых норм», — отметил специалист.

Но не стоит забывать, что многие страны Запада настроены негативно по отношению к России. По словам Зиланова, Норвегии стоит напомнить, что Россия шла на уступки и может их пересмотреть. Это, по его мнению, сподвигнет соседа жить дружно.