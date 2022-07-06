Норвегия пропустила российские грузы на Шпицберген

Власти Норвегии разрешили пропустить российские грузы для поселений на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на Министерство иностранных дел Королевства.

«МИД сообщил, что грузы для российских поселений перевезут через контрольно-пропускной пункт „Стурскуг“ до города Тромсе. Оттуда они по морю пойдут на Шпицберген», — сообщили в дипведомстве.

Пресс-секретарь норвежского МИД Ане Лунде подчеркнула, что решение пропустить грузы сделано после диалога с российской стороной.

«Мы никогда не хотели прекратить эти поставки как на Шпицберген, так и в Баренцбург. Просто из-за наложенных санкций их было нельзя перевезти на российском грузовике, так что до Тромсе грузы доставила транспортная компания из Норвегии», — заявила она.

В конце июня Норвегия отказалась пропускать грузы из России на Шпицберген через КПП «Стурскуг». Сенатор Совфеда Андрей Клишас посоветовал норвежским властям внимательнее изучить договор с Россией по Шпицбергену.