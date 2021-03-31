CNN: суперлуние помогло снять с мели судно Ever Given

Приливная волна на 46 сантиметров выше нормы возникла из-за суперлуния. Именно она облегчила работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, который заблокировал проход по Суэцкому каналу. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на экспертов.

За год происходит 12-13 полнолуний, отмечается в материале, но только 6-8 из них способны вызвать приливную волну такой высоты. Воскресное суперлуние как раз было таким, отметили эксперты. По их словам, оно было первым в 2021 году.

По словам метеорологов, нередко эти приливы бывают примерно сантиметров на 30 выше, чем другие приливы в течение года, когда Луна находится дальше от Земли.

«Несомненно, что эти высокие приливные волны были частью стратегии по снятию с мели такого массивного судна», — рассказал метеоролог CNN Джадсон Джонс.

Грузовое судно Ever Given село на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Однако из-за перекрывшего единственный путь контейнеровоза в очереди скопилось более 400 судов. Ежедневные убытки составляли около 10 миллиардов долларов. В понедельник, 29 марта, президент Египта объявил о разблокировании Суэцкого канала.

Движение по Суэцкому канала восстановлено, однако потребуется около недели, чтобы устранить пробку из нескольких сотен судов.