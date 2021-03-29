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    29 марта 2021, 12:53

    Президент Египта заявил об успешном разблокировании Суэцкого канала

    Екатерина Шамина

    Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировании Суэцкого канала. Грузовое судно перекрывало его с 23 марта.

    Президент Египта заявил об успешном разблокировании Суэцкого канала

    «Суэцкий канал, несмотря на огромную техническую сложность, окружавшую этот процесс со всех сторон, разблокирован египетскими руками. Весь мир получил уверенность, что путь его товаров и потребностей проходит через эту важнейшую навигационную артерию», — написал президент в Twitter.

    Снятие севшего на мель контейнеровоз Ever Given шло круглосуточно с 23 марта. Рабочими велись дноуглубительные работы. После этого судно пыталось вытащить более 15 буксиров. За неделю более 300 грузовых судов стояли в очереди, в ожидании прохода через Суэцкий канал. Ежедневные потери составляли около 10 миллиардов долларов. Эксперты заявили, что еще одна неделя простоя могла привести к серьезным перебоям в поставках в Европе и к ощутимым финансовым потерям. Изначально предполагалось, что на разблокировку Суэцкого канала может уйти месяц.