Президент Египта заявил об успешном разблокировании Суэцкого канала

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по разблокировании Суэцкого канала. Грузовое судно перекрывало его с 23 марта.

«Суэцкий канал, несмотря на огромную техническую сложность, окружавшую этот процесс со всех сторон, разблокирован египетскими руками. Весь мир получил уверенность, что путь его товаров и потребностей проходит через эту важнейшую навигационную артерию», — написал президент в Twitter.

Снятие севшего на мель контейнеровоз Ever Given шло круглосуточно с 23 марта. Рабочими велись дноуглубительные работы. После этого судно пыталось вытащить более 15 буксиров. За неделю более 300 грузовых судов стояли в очереди, в ожидании прохода через Суэцкий канал. Ежедневные потери составляли около 10 миллиардов долларов. Эксперты заявили, что еще одна неделя простоя могла привести к серьезным перебоям в поставках в Европе и к ощутимым финансовым потерям. Изначально предполагалось, что на разблокировку Суэцкого канала может уйти месяц.