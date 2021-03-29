Назван срок устранения пробки из кораблей в Суэцком канале

Утром 29 марта Суэцкий удалось разблокировать — об этом сообщил президент Египта. Однако из-за перекрывшего единственный путь контейнеровоза в очереди скопилось более 400 судов. Пробку получится развести не сразу, потому что одновременная пропускная способность канала ограничена.

Заместитель руководителя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук рассказал «360», что для устранения пробки, которая скопилась из-за контейнеровоза, понадобится минимум неделя.

«Канал пропускает примерно 50 судов в сутки — плюс-минус, в зависимости от погодных условий и так далее. Соответственно в сутки будет снижаться на 50 судов это количество, но продолжит расти на количество тех судов, которые подходит. Соответственно, снижаться оно (количество судов в очереди — прим. ред.) будет в сутки не на 50, а на меньшее количество — зависит от того, сколько судов будет подходить», — пояснил собеседник.

Он отметил, что число новых судов, которые будут подходить к Суэцкому каналу, нельзя точно назвать, потому что каждый день оно разное. Однако можно прикинуть, что процесс устранения пробки займет не менее семи-10 дней. Ковальчук подчеркнул, что это — самый короткий путь из Европы в Азию, поэтому канал пользуется большой популярностью. Из-за этого там всегда есть небольшие затруднения, и суда могут ждать от нескольких часов до нескольких дней.

«В том месте, где застрял контейнеровоз, там вообще нет второго русла. В некоторых частях есть второе русло, и суда могут двигаться как по шоссе, где встречные потоки поделены. А в этом месте дорога без разделения, поэтому суда могут идти только в одном направлении. Это можно сравнить с реверсивной полосой — либо в одну сторону, либо в другую. Соответственно, их будут пропускать по очереди», — рассказал он.

Ковальчук уточнил, что канал построили давно, и сейчас его постепенно совершенствуют. Вторые потоки на других участках сделали позже, поэтому в будущем «вторая полоса» может появиться и в этом месте. Проблема в том, что это требует достаточно большого вложения средств, а деньги, которые зарабатывает Египет на проводе судов через канал не бесконечны. Если вкладывать всю прибыль в усовершенствование самого канала, стране ничего не останется.