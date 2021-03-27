Ущерб для торговли от блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Простой сотен судов из-за того, что контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал, может стоить мировой торговле 230 миллиардов долларов. Такую оценку дали в страховой компании Allianz.

Аналитики отметили, что блокировка канала приведет к задержкам доставки повседневных товаров по всему миру. Из-за этого рост мировой торговли снизится примерно на 1,4 процентного пункта или 230 миллиардов долларов.

Судно Ever Given блокирует Суэцкий канал с 23 марта. Контейнеровоз длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Судно село на мель из-за сильного ветра и плохой видимости. Операция по разблокировке канала может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.

По данным The Wall Street Journal, контейнеровоз могут снять с мели уже в субботу, 27 марта. Попытки освободить судно накануне вечером дали серьезный результат, рассказали источники газеты.

Помощь в освобождении окажут ВМС США, сообщили CNN источники в американском Минобороны.

27 марта к месту аварии в Египте прибудет группа экспертов с базы ВМС США на Ближнем Востоке. Они оценят работы по углублению дна по краям канала.