Суд отпустил экс-главу СНБ Армении Ванецяна. Его подозревают в покушении на Пашиняна

О задержании Ванецяна стало известно в минувшую субботу. Сотрудники спецслужб задержали его по подозрению в подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.

По данным ведомства, житель Сюникской области незаконно провез на территорию республики большую партию оружия. После этого он вступил в сговор с оппозиционными политиками, чтобы организовать покушение на премьер-министра Армении.

По данным СМИ, речь идет о командире добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашоте Минасяне. Одним из тех, кто пошел на сговор, стал Артур Ванецян. В настоящее время он возглавляет оппозиционную партию «Родина».

Следователи провели обыски в квартирах подозреваемых и изъяли четыре пулемета, два гранатомета, автоматы, патроны, снаряды и другое оружие.

Кроме покушения на убийство главы правительства Армении, Ванецяну вменяли незаконное приобретение и хранение оружия. Его адвокат назвал политическим преследованием попытки обвинить его подзащитного.

Сторонники оппозиции в Армении устроили массовые протесты после того, как премьер-министр Никол Пашинян подписал соглашение с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Согласно документу, Ереван передает Баку три прилегающих к непризнанной республике района.

Пашинян записал видеообращение, в котором заявил, что Армения не могла изменить ход военных действий и дальнейшее продолжение боев привело бы к взятию армией Азербайджана Степанакерта. В плен могли попасть до 20 тысяч армянских военных.