Неудачи Пашиняна затмили его достижения. Как его решения довели до протестов в Ереване

В Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а оппозиция хочет добиться разрыва соглашения с Баку и Москвой. Народ не оценил договоренности с Россией и Азербайджаном, а противники политика пытаются использовать происходящее в своих целях. Однако уход Пашиняна лишь обострит ситуацию.

Представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что Пашиняну дают время для отставки. Также участники акций протеста требуют созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу. Иначе организаторы демонстраций начнут в 00:30 (23:30 по московскому времени) пресс-конференцию. Там они «попытаются решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера следующего дня.

Перед этим протестующие собрались возле парламента, а также на площади Свободы. Они скандировали: «Никол — предатель». Большая часть из них уже ушла от парламента.

Туманное будущее Пашиняна

Отставка Пашиняна реальна лишь таким путем, каким он сам пришел к власти, то есть незаконным. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Виталий Волчков. Он напомнил, что начатые Пашиняном протесты в апреле 2018-го привели к уходу его предшественника — Сержа Саргсяна. Последний после 10 лет на посту президента попытался остаться у власти, заняв должность премьера.

В свое время Пашинян получил достаточно большую поддержку в стране, но она была обусловлена низким рейтингом Саргсяна. С течением лет общественное доверие к Пашиняну оставалось высоким, но все-таки постепенно снижалось из-за проводимой им внешней политики, считает политолог Андрей Арешев.

И вот теперь уже действующего премьер-министра обвиняют в предательстве интересов государства из-за соглашения с Россией и Азербайджаном, а также в том, что он не заключил соглашение раньше, когда положение Армении было лучше, чем сейчас, отметил Волчков. С ним согласен и Арешев.

Роль сыграло реальное количество жертв, а также беспомощность Пашиняна в роли главнокомандующего дала знать о себе Андрей Арешев политолог.

Нынешнее положение вещей создает почву для различных конспирологических теорий. Появились рассуждения на тему того, не был ли Пашинян поставлен специально для создания такой ситуации, добавил собеседник «360».

«Его будущее как политика чрезвычайно туманно. К этому человеку возникают вопросы, как он дальше собирается управлять страной. Впрочем, такие вопросы возникали всегда. Достаточно грустное впечатление производила общественная поддержка, которой он в последнее время пользовался», — отметил Арешев.

При этом Волчков добавил — если бы не Пашинян, ситуация с Нагорным Карабахом ухудшилась бы. Оказанная премьер-министром своему народу услуга не ценится.

«Все, что было сделано, воспринимается как должное, прошлые заслуги, <…> а горечь от поражения и упущенных возможностей эмоционально все затмевает», — подчеркнул собеседник.

Ситуация с соглашением

Однако ни ситуация в Ереване, ни даже отставка Пашиняна не повлияют на соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией. В этом уверены оба политолога. Арешев считает, что оппозиция и не надеется разорвать договоренности по Карабаху.

«Мне непонятно, как они (оппозиция — прим. „360“) планируют осуществить свои планы на практике. Российские миротворцы уже активно разворачиваются в Нагорном Карабахе. Как бы кто ни относился к этому соглашению, это объективная реальность. Пытаться ее каким-то образом переиграть невозможно. Думаю, все это понимают, но используют во внутриполитических целях, чтобы добиться ухода Пашиняна с поста», — заявил собеседник.

Он полагает, что в ближайшее время митинги не утихнут. С этим согласен и Волчков. Он уверен, что премьер-министр должен проявить твердость и погасить протесты. В противном случае ему придется уйти в отставку, что лишь обострит ситуацию в Армении.