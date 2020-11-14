СНБ Армении заявила о попытке убийства Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении пресекла попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна. В рамках дела задержали бывшего главу СНБ Артура Ванецяна.

«СНБ предотвратила убийство государственного деятеля, <…> выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ группой лиц с этой целью», — сообщила пресс-служба СНБ Армении.

По данным силового ведомства, некий житель Сюникской области А. М незаконно приобрел и перевез на территорию республики большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. После этого он вступил в сговор с руководителями партий из Армении и Нагорного Карабаха, а также с политиками, чтобы лишить жизни премьер-министра. Мужчина таким образом хотел добиться смены власти.

В пресс-службе отметили, что А.М. и ряд оппозиционных политиков незаконно приобрели инструменты для подготовки убийства. В итоге сотрудники полиции задержали мужчину и ряд лиц, в число которых вошел Ванецян. Как пишет Sputnik Армении, гражданин А.М. является командиром добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашотом Минасяном.

Следователи занимаются выявлением других членов группы. Во время обысков в квартирах подозреваемых и других помещениях нашли три пулемета Калашникова, один ручной пулемет Калашникова, два противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, а также автоматы, патроны, гранаты и другое оружие.

Ранее 14 ноября задержали экс-главу СНБ Артура Ванецяна, которого привели в здание Службы национальной безопасности. Его подозревают в подготовке покушения на главу правительства.

«Задержан по подозрению в совершении деяний по статьям «Соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — привело РИА «Новости» слова адвокат экс-директора СНБ Лусине Саакян.

Сейчас Ванецян возглавляет оппозиционную партию «Родина». Он является одним из участников протестов, которые требуют отставки Пашиняна. Митинги начались в Армении после того, как было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Военные действия между Арменией и Азербайджаном велись там с 27 сентября.