Пашинян назвал причины подписания соглашения по Карабаху

По его словам, подписывая этот документ, он прекрасно понимал, что ставит на кон собственную жизнь как человека и политика.

«Наступило время Родины пойти на самопожертвование во имя военнослужащих, ничего не пожалевших ради Отчизны, и подписать этот документ именно с этим осознанием», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что боевая обстановка складывалась таким образом, что в ближайшие дни мог произойти захват Степанакерта, а также городов Аскеран и Мартакерт.

«При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага было бы неизбежно», — привел слова Пашиняна ТАСС.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября.

Согласно договоренностям, противоборствующие стороны останутся на своих позициях, а Россия введет на территорию непризнанного региона миротворцев. В ходе миссии военные станут следить за соблюдением договоренности о прекращении боевых действий.

Наблюдательные пункты развернут на линии границы Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также вдоль Лачинского коридора, который связывает регион с Арменией. Командование миссии расположится в Степанакерте. Российские военные останутся в регионе на пять лет.

Контингент миротворцев составит 1960 человек. Кроме того, в Нагорный Карабах доставят 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.



После подписания Пашиняном соглашения по Карабаху в столице Армении начались акции протеста оппозиции. Премьер-министра обвинили в предательстве интересов страны и потребовали его отставки.

Когда силовики пытались оттеснить протестующих, начались стычки. Сегодня стало известно, что в ходе протестных акций силовики задержали 10 оппозиционных лидеров. Их обвинили в организации массовых беспорядков.