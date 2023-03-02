02 марта 2023, 14:54
Суд отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья
Апелляционный суд Тбилиси отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соратницу Саакашвили Екатерину Херхеулидзе.
По словам Херхеулидзе, судебная инстанция заочно рассмотрела дело экс-президента Грузии.
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В феврале лечащий врач Саакашвили Тамара Даварашвили заявила, что бывшему главе государства стало хуже, так как он продолжает отказываться от полноценного питания. Он лежит в постели и мучается из-за сильных болей в конечностях.
Ранее канал CNN выложил видео из палаты Саакашвили, где он падает на колени у кровати. Скорее всего, кадры сняли в клинике «Вивамед» в Тбилиси, где политик находится на лечении.
Саакашвили арестовали осенью 2021 года. Его обвинили в растрате госбюджета, убийстве банкира и избиении депутата.
Грузия
Михаил Саакашвили
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