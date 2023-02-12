Мир 12 февраля 2023, 13:01 Едва стоит на ногах. Появилось шокирующее видео из палаты Саакашвили CNN опубликовал шокирующее видео из палаты экс-президента Грузии Саакашвили

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Канал CNN выложил шокирующее видео из палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На кадрах он, худой и изнуренный, входит в палату и, не в силах удержаться на ногах, падает на колени у кровати.

На помощь прибегают женщина в белом халате и еще несколько человек, больного укладывают в постель.

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Экс-президент Грузии находится на лечении в клинике «Вивамед» в Тбилиси. Саакашвили утверждает, что страдает сразу несколькими заболеваниями, среди которых кахексия — быстрая потеря веса. Он попросил об отсрочке или отмене наказания.

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Политика арестовали в октябре 2021 года. Михаила Саакашвили обвинили в растрате госбюджета, убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и похудел на 30 килограммов. Также была информация о том, что в его организме нашли тяжелые металлы и мышьяк. При этом нынешние власти Грузии считают, что он симулирует болезни, чтобы избежать длительного тюремного заключения.