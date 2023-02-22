Мир 22 февраля 2023, 17:39 Саакашвили стало хуже Врач Даварашвили: состояние бывшего президента Грузии Саакашвили ухудшается РИА «Новости»

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает отказываться от полноценного питания, тем самым усугубляет состояние своего здоровья. Об этом заявила лечащий врач Тамара Даварашвили, сообщило РИА «Новости».

«Состояние больного на сегодняшний день — тенденция к ухудшению, так как масса тела остается очень низкой. К 20 февраля вес 67 килограммов 200 граммов, индекс массы тела 18,2. Он очень слаб», — сообщила врач.

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По словам Даварашвили, бывший глава государства в основном лежит в постели, его мучают сильные боли в конечностях.

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«Самое досадное, что питание остается несбалансированным. <…> Рвота и тошнота наблюдались очень редко, но несбалансированное питание нам сильно мешает», — добавила врач.

При этом доктор подчеркнула, что пациент в здравом уме и слышит рекомендации медиков о необходимости правильно питаться, но продолжает противиться.

Ранее телеканал CNN показал, как Саакашвили не в силах удержаться на ногах, падает на колени у больничной койки. Однако нынешние власти утверждают, что политик симулирует болезни, чтобы сократить пребывание в тюрьме.