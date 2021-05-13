Суд Киева 13 мая изберет меру пресечения Медведчуку по делу о госизмене

В Киеве 13 мая изберут меру пресечения украинскому оппозиционеру Виктору Медведчуку. Его обвиняют в госизмене.

Дело рассмотрит Печерский районный суд Киева. Прокуратура требует, чтобы лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) арестовали либо отпустили под залог 10 миллионов евро. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Для того, чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, президент Зеленский своим указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют. Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия», — написал он.

Ренат Кузьмин отметил, что в суд обратились 40 народных депутатов партии ОПЗЖ с заявлением о готовности взять Виктора Медведчука под личное поручительство. Депутат отметил, что прокурору теперь придется доказать в суде, почему нужно посадить лидера оппозиционной партии вместо того, чтобы применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов.

Во вторник, 11 мая, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ о подозрениях в государственной измене в отношении двух депутатов Рады: Виктора Медведчука и Тараса Козака. После глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что уличил лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ.