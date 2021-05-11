Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов уличил лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в передаче в Россию секретных данных о скрытом военном подразделении ВСУ.

По словам Баканова, эту информацию Медведчук якобы передал своему однопартийцу Тарасу Козаку, который сейчас находится в РФ. Причем произошло это еще в августе прошлого года, сообщило РИА «Новости».

«Такой себе подарок для спецслужб РФ. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Медведчук и Козак подозреваются в госизмене, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, расследование в их отношении велось в состоянии строгой секретности. Были опрошены нужные свидетели и получены необходимые экспертные заключения.

Сегодня в доме Медведчука прошли обыски. В СБУ давать какие-либо комментарии на этот счет отказались. Ранее лидер оппозиционной партии уже попадал под санкции Совета нацбезопасности Украины. Ему запретили проводить любые операции со своим имуществом на протяжении трех лет.