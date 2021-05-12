Медведчук заявил, что при обысках у него не нашли ничего незаконного

Депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. В его доме и офисе провели обыски, но ничего незаконного не нашли, заявил сам политик.

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили», — сказал Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам депутата, на самом деле обыски устроили чтобы якобы по распоряжению власти вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене. Все происходящее Медведчук назвал политической расправой за принципиальную позицию.

«Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — заключил депутат.

В государственной измене заподозрили не только Медведчука, но и депутата Рады Тараса Козака. Документ о подозрениях подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Правоохранители считают, что мужчины причастны к попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.