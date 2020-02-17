«Остался только я»: российский студент рассказал о жизни в Ухане после отказа от эвакуации

Очаг смертельного коронавируса находится в китайском Ухане. В этом городе учится студент из России Станислав, который отказался эвакуироваться. По его словам, обстановка сейчас нормальная, людей обеспечивают продуктами и измеряют температуру.

«В принципе все так же, как и неделю назад. Паники нет, просто некоторые не особо понимают, что такое вирус, видят опасность там, где ее нет. В целом все нормально, никто не кидается на китайцев с фразами „выпустите нас из этого города“», — рассказал студент ТАСС.

Станислав учится в Чжуннаньском университете экономики и права. Неделю назад студентам было можно выходить в город, но сейчас рекомендуют оставаться на территории вуза.

«Конечно, администрация университета рекомендовала не покидать своих комнат, но мы выходим. Можно выйти из комнаты, навестить друзей в соседних зданиях общежития <…> Конечно, бывает скучно, все закрыто, преподаватели разъехались. Пока занимаемся самоподготовкой», — поделился он.

По словам студента, университет подписал договор с одним из магазинов на доставку продуктов. Студенты пишут список того, что нужно, и один раз в неделю учащимся привозят продукты.

«Также можно заказать готовую еду в столовой университета. Завтрак, обед, ужин — один прием пищи обходится в 8 юаней (около 72 рублей). Некоторые вузы [Уханя] предоставляют еду бесплатно», — отметил Станислав.

Он добавил, что сейчас в университете остались порядка 100 иностранных студентов. Все местные уехали домой перед Новым годом.

«Из российских студентов остался только я. Что касается ребят из других стран, насколько мне известно, в кампусе находятся те, чьи страны пока еще не эвакуировали своих граждан <…> Причина одна: чтобы не тратить деньги на обратный перелет [до Уханя], если во втором семестре придется возвращаться. Причины сугубо финансовые», — пояснил россиянин.

Эвакуацию граждан России из Уханя начали в феврале из-за распространения коронавируса. Сейчас заразившихся насчитывается более 71 тысячи человек. Летальных исходов — 1770. Все самое главное о коронавирусе на 17 февраля можно прочитать в материале «360».