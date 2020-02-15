Как защититься от коронавируса в отелях?

По ее словам, в первую очередь, нужно регулярно и тщательно мыть руки, использовать различные антисептики. Нельзя немытыми руками тереть лицо, губы, глаза.

Не стоит забывать и о гигиене пищевых продуктов, например, фруктов и овощей.

Также не стоит контактировать с туристами, которые выглядят заболевшими.

В общем и целом, профилактика от коронавируса в путешествиях ничем не отличается от профилактики инфекций в повседневной жизни. Заразиться китайской пневмонии можно в основном при контакте с больными людьми. На открытых поверхностях болезнетворные бактерии долго не живут.

Новым коронавирусом уже заразились 66894 человека, умерли 1523, выздоровели 7820. Почти все заболели в Китае — примерно 66,3 тысячи при 1520 погибших.

В Ухане, откуда началась вспышка коронавируса, усилили карантинные меры и запретили жителям покидать их жилые комплексы и микрорайоны. Вход и выход из домов строго контролируется.

На выходах из микрорайонов организуют круглосуточное дежурство. Сотрудники местных управлений будут записывать данные всех входящих и выходящих и мерить им температуру. Без особых причин посещение посторонними жилых комплексов запретили.