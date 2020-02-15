    15 февраля 2020, 12:09

    Как защититься от коронавируса в отелях?

    Дарья Морозова

    Чтобы защититься от коронавируса во время путешествий, необходимо соблюдать правила личной гигиены. О профилактике китайской пневмонии рассказала представитель ВОЗ Кармен Долея. Об этом сообщил Express.

    По ее словам, в первую очередь, нужно регулярно и тщательно мыть руки, использовать различные антисептики. Нельзя немытыми руками тереть лицо, губы, глаза.

    Не стоит забывать и о гигиене пищевых продуктов, например, фруктов и овощей.

    Также не стоит контактировать с туристами, которые выглядят заболевшими.

    В общем и целом, профилактика от коронавируса в путешествиях ничем не отличается от профилактики инфекций в повседневной жизни. Заразиться китайской пневмонии можно в основном при контакте с больными людьми. На открытых поверхностях болезнетворные бактерии долго не живут.

    Новым коронавирусом уже заразились 66894 человека, умерли 1523, выздоровели 7820. Почти все заболели в Китае — примерно 66,3 тысячи при 1520 погибших.

    В Ухане, откуда началась вспышка коронавируса, усилили карантинные меры и запретили жителям покидать их жилые комплексы и микрорайоны. Вход и выход из домов строго контролируется.

    На выходах из микрорайонов организуют круглосуточное дежурство. Сотрудники местных управлений будут записывать данные всех входящих и выходящих и мерить им температуру. Без особых причин посещение посторонними жилых комплексов запретили.