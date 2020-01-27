Более ста россиян находятся в эпицентре заражения коронавирусом в Китае

Минимум 140 россиян находятся в китайской провинции Хубэй и городе Ухане, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа. Большинство из них — 75 человек — студенты.

Число российских граждан уточнил для ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

«Со всеми ними поддерживается контакт. <…> Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме», — сказал дипломат.

Вопросы по обеспечению людей всем необходимым, в том числе продовольствием и едой, посольство России решает в сотрудничестве с МИД КНР. Помогают в этом и местные власти.

«Они всем необходимым обеспечены», — подчеркнул Егоров, сославшись на поступающую от россиян информацию.

Пресс-атташе диппредставительства заявил, что ситуацию в Ухане и провинции Хубэй держат под контролем.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус нового типа. Специалисты предварительно выяснили, что его источником стало мясо диких животных.

По последним данным, число зараженных превысило 2,5 тысячи человек, 80 уже умерли. Коронавирус распространился за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в нескольких странах, в том числе Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Франции и других.