Судно «Академик Черский», занятое на строительстве «Северного потока — 2», ушло из вод Дании в исключительную экономическую зону Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По данным представителя компании, «Академику Черскому» предстоит уложить 2,6 километра труб второй нитки газопровода в водах Германии. В Nord Stream 2 AG уточнили, что профильные немецкие службы оповестили мореплавателей обо всех разрешениях на строительство «Северного потока — 2».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что информация о завершении строительства «Северного потока — 2» — это якобы беспочвенные слухи. Он добавил, что проект газопровода лежит в плоскости общей позиции европейских партнеров Украины.

В начале лета президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». Через несколько дней на газопроводе начались пусконаладочные работы — трубы стали заполнять голубым топливом.