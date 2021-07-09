Информация о завершении строительства «Северный поток — 2» — это беспочвенные слухи. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вильнюсе.

«Слухи о том, что „Северный поток — 2“ завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос „Северного потока — 2“ лежит в плоскости общей позиции наших стран (Украины и Литвы — прим. ред.), европейских партнеров», — приводит агентство УНИАН слова Шмыгаля.

Председатель украинского правительства выразил уверенность, что руководство страны сможет договориться о компенсации потерь в случае запуска газопровода. По словам Шмыгаля, «Северный поток — 2» — это не экономический, а политический проект, который несет угрозу национальной безопасности некоторых стран Европы.

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла назвал идею о компенсации Украине за «Северный поток — 2» безумием. Он отметил, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если не использует облагаемые ими маршруты. Парламентарий назвал такой расклад недопустимым с экономической точки зрения.