Специалисты приступят к пусконаладочным работам по заполнению «Северного потока — 2» 11 июня. Укладку первой нитки газопровода завершили накануне. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на оператора строительства Nord Stream 2 AG.

«Уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — говорится в сообщении оператора.

Пусконаладочные работы могут занять несколько месяцев. Также параллельно строители продолжают укладывать трубы второй нитки газопровода. В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что все необходимые разрешения для этого есть.

4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2» — «Газпром» уже готов заполнять магистраль голубым топливом. Путин напомнил, что этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Германии.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что худшим для США итогом запуска «Северного потока — 2» стали бы испорченные отношения с Германией.