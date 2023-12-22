Мир 22 декабря 2023, 16:16 Стрелка из чешского университета заподозрили в убийстве еще двух человек Novinky: Пражского стрелка заподозрили в убийстве мужчины и его дочери Global Look Press

Читать 360tv в

Правоохранительные органы в Чехии не исключили причастность стрелка из пражского университета к убийству молодого мужчины и его двухмесячной дочери, которое произошло 15 декабря. Об этом сообщило издание Novinky.

«Полиции предположила, что убийца также несет ответственность за смерть мужчины и младенца в Клановице», — отметили авторы статьи.

Реклама

ЧП произошло на окраине Праги неделю назад, однако правоохранители пока не могут установить мотивы его поступка.

Стрельба в Карловом университете в центре Праги произошла вечером в четверг. Студент философского факультета открыл огонь из самозарядной винтовки, его жертвами стали 14 человек и еще 25 пострадали. Стрелка ликвидировали прибывшие на место полицейские.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявлял, что у правоохранителей нет доказательств связи произошедшего с международным терроризмом.