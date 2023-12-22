Мир 22 декабря 2023, 14:36 Полиция Чехии уточнила количество погибших при стрельбе в университете Праги Полиция Чехии: в университете Праги погибли 14 человек и сам стрелявший Martin Hladik / Global Look Press

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Жертвами стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, а также сам стрелявший. Об этом сообщил на пресс-конференции глава краевого управления чешской полиции Петр Матейчек, его процитировало РИА «Новости».

Глава МВД Чехии Вит Ракушан во время выступления по чешскому телевидению сообщал о 13 жертвах нападения. После того, как полиция идентифицировала личности всех погибших в университете, цифра изменилась.

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«Окончательные цифры таковы: от рук стрелявшего погибли 14 человек, после чего он сам совершил самоубийство», — уточнил Матейчек.

Студент философского факультета 21 декабря стрелял из самозарядной винтовки по учащимся в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета. По последним данным, при нападении пострадали не менее 25 человек. Глава МВД Чехии опроверг связь атаки с международным терроризмом.