Мир 22 декабря 2023, 07:23 Ранения при нападении стрелка в Чехии получили не менее 25 человек Полиция Чехии: при стрельбе в университете в Праге погибли 14 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате нападения в Карловом университете в Праге пострадали не менее 25 человек, 10 из них получили тяжелые ранения. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек объявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии», — сказал он.

Реклама

Полиция сообщала в своих соцсетях о 15 погибших, а чешские СМИ — о 17 смертях. Студент философского факультета по неизвестной причине открыл огонь по однокурсникам. Его ликвидировали при задержании. Правоохранители заявили, что парень не состоял в террористических организациях.

Стрелку 24 года. Перед преступлением он вел дневник, в котором заявлял о мечте стать маньяком, ненависти к окружающим, рассуждал о суициде и громких случаях скулшутинга. СМИ заявили, что он убил своего отца и заложил дома несработавшее взрывное устройство.