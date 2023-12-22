22 декабря 2023, 10:32
Власти Чехии опровергли связь между стрельбой в университете Праги и терроризмом
Глава МВД Чехии: стрельба в университете Праги не связана с терроризмом
У чешских правоохранителей нет доказательств, которые бы связали стрельбу в Праге с международным терроризмом. Об этом в эфире телеканала СТ24 сообщил министр внутренних дел страны Вит Ракушан.
«В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом», — сказал глава ведомства.
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Ракушан предупредил, что полицейские еще долго будут работать на месте происшествия.
Накануне 24-летний студент-философ открыл стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в Праге. В результате нападения более 15 человек скончались, 25 человек получили ранения. По данным пражской полиции, стрелок свел счеты с жизнью.
Чешские СМИ писали, что до стрельбы в университете студент расправился со своим отцом. Утверждалось, что он вел дневник, в котором заявлял о желании убивать.
Чехия
Полиция
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