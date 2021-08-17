Стрельба произошла рядом с аэропортом в Кабуле

Рядом с аэропортом Кабула произошла перестрелка. Очевидцы рассказали, что характер стрельбы интенсивный.

Об этом сообщило издание Elbalad. Кто именно открыл огонь, не сообщается.

Ухудшение ситуации в Афганистане произошло после вывода войск США из страны. За июнь и июль террористическая организация «Талибан»* захватила все крупные города в стране и погранпереходы. В воскресенье, 15 августа, талибы* вошли в Кабул и без боя захватили здание правительства, объявив себя новой властью. Президент Афганистана сложил полномочия и улетел из страны.

На следующий день тысячи афганцев в страхе за свою жизнь при режиме талибов* приехали в аэропорт в попытке сбежать на иностранных самолетах, предназначенных для эвакуации сотрудников посольства США. Несколько человек зацепились за шасси самолета, но упали с огромной высоты.

Канада и Великобритания заявили о готовности принять около 40 тысяч беженцев из Афганистана. Президент США Джо Байден выделил на помощь беженцам 500 миллионов долларов.

На второй день после захвата талибами* власти в стране закончился бензин, цены на продукты взлетели, а курс национальной валюты рухнул.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.