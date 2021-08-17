Великобритания примет десятки тысяч беженцев из Афганистана. В приоритете женщины

Десятки тысяч беженцев из Афганистана готова принять Великобритания. В приоритете женщины и девушки, поскольку им грозит большая опасность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится как можно быстрее провести виртуальную встречу лидеров большой семерки, включая президента США Джо Байдена, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил Daily Mail. Британские депутаты из-за ситуации в Афганистане будут отозваны с летних каникул впервые за восемь лет.

«Понятно, что женщины и девочки, чьи права могут оказаться в серьезной опасности при новом режиме талибов*, получат в рамках программы особый приоритет», — сообщило издание.

Представитель Даунинг-стрит также завил, что Великобритания в Афганистане работает круглосуточно, чтобы помочь британским гражданам и как можно большему числу других людей добраться до безопасного места в ближайшее время.

Ранее Джо Байден заявил о выделении полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. Также Канада примет около 20 тысяч афганских беженцев у себя.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.