Кабул столкнулся с дефицитом бензина

Бензин закончился на заправках Кабула на второй день после захвата города сторонниками радикального движения «Талибан»*. На заправках скопились очереди из брошенных автомобилей и военного транспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в столице Афганистана.

Дефицит топлива привел к тому, что владельцы заправок повысили цены с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов). Водители готовы заплатить и больше, но бензина просто нет.

Крупные магазины прекратили работу. Купить товары можно только в небольших лавках.

Очевидцы сообщили, что в провинции Нангархар талибы* застрелили девушку, которая ехала в рикше. Ставших свидетелями расправы жителей деревни избили и приказали разойтись.

После захвата Кабула талибами* из города массово уехали чиновники бывшего правительства и военные, которые боролись с радикалами. Все они опасались расправы. Большая часть направилась в Узбекистан через Хайратонский мост, который связывает две страны.

Власти соседней республики отказались впустить транспорт беженцев, поэтому на переправе образовалась огромная пробка из брошенного транспорта, в том числе военного. Люди пошли к границе пешком.

По данным СМИ, талибы* взяли под свой контроль большую часть пограничных переходов. Покинуть Кабул теперь можно только на самолетах из аэропорта, который контролируют американские военные. Однако полеты гражданской авиации отменили.

Официальный представитель политического крыла «Талибана»* объявил, что война в стране закончилась и в ближайшее время движение сформирует новое правительство.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.