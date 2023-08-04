Мир 04 августа 2023, 06:54 Страны Запада усилили давление на Грузию из-за возобновления авиарейсов в Россию — МИД Директор департамента МИД Гончар: Запад надавил на Грузию из-за связей с Россией Unsplash

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Авиарейсы между Россией и Грузией, как и экономическое сотрудничество двух стран не нарушили санкции, но Запад усилил давление на грузинское правительство. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар сообщил об этом ТАСС.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — сказал он.

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Россия, по словам дипломата, ввела безвизовый режим и возобновила прямое авиасообщение в гуманитарных и экономических целях. Действия западных стран в МИД России расценили как вмешательство в дела суверенных государств.

Первый рейс из Внуково в Тбилиси организовали 19 мая. При посадке в аэропорту прилета самолет встретила толпа протестующих. Оппозиционеры выкрикивали оскорбления и пытались прорваться к пассажирам, но правоохранители остановили их.