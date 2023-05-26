Транспорт 26 мая 2023, 18:36 Путин лично принял решение открыть прямое авиасообщение с Грузией Путин заявил, что открытие прямого авиасообщения с Грузией было только его решением РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что сам предложил открыть авиасообщение с Грузией и лично принял решение. Глава государства рассказал об этом на встрече с членами «Деловой России» в Кремле.

«Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение», — отметил Путин.

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Президент объяснил, почему решил отменить визы на въезд в Россию для граждан Грузии и вновь открыть авиасообщение с этой страной. По словам главы государства, такими действиями он хотел поддержать тех, кто старается выстроить нормальные отношения с Россией. РФ продолжит делать шаги навстречу Грузии, подчеркнул Путин.

Российский лидер также назвал полной неожиданностью возмущения с грузинской стороны отменой виз и возобновлением полетов. По словам президента, он ожидал благодарностей, но в Грузии «поднялась совершенно непонятная буча».

«Очень странно, и, честно говоря, неожиданно. Когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», — прокомментировал такую реакцию президент РФ.

Первый за четыре года рейс из России в Грузию вылетел из московского аэропорта Внуково 19 мая. Его пассажиры отправились в Тбилиси на самолете авиакомпании «Азимут».