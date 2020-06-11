«Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра», — отметила она.

По ее словам, в ближайшее время можно будет увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих государствах, отметило ИА RNS.

По данным оперативного штаба на 11 июня, в России выявлено 8779 случаев коронавируса. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6532 пациентов.

Ранее ВОЗ назвала необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России в отношении к подтвержденным больным. При этом в организации обратили внимание на большое количество тестов, которые проводились в стране. Тем не менее РФ попросили оценить методику сертификации на смерть от COVID-19. Это необходимо для уверенности, что все делается «аккуратно и должным образом».

В ответ доктор Мясников посоветовал ВОЗ не «бодаться» со статистикой по коронавирусу.