    11 июня 2020, 12:13

    Страны пересмотрят сертификаты смерти от COVID-19 — ВОЗ

    Алена Макаренко

    Некоторые страны пересмотрят статистику смертности от коронавируса. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, ее процитировало РИА «Новости».
    Страны пересмотрят сертификаты смерти от COVID-19 — ВОЗ

    «Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра», — отметила она.

    По ее словам, в ближайшее время можно будет увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих государствах, отметило ИА RNS.

    По данным оперативного штаба на 11 июня, в России выявлено 8779 случаев коронавируса. Выздоровели 261 150 человек, умерли 6532 пациентов.

    Ранее ВОЗ назвала необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России в отношении к подтвержденным больным. При этом в организации обратили внимание на большое количество тестов, которые проводились в стране. Тем не менее РФ попросили оценить методику сертификации на смерть от COVID-19. Это необходимо для уверенности, что все делается «аккуратно и должным образом».

    В ответ доктор Мясников посоветовал ВОЗ не «бодаться» со статистикой по коронавирусу.