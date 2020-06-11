Коронавирус в России и мире. Главное на 11 июня

В России все меньше зараженных, страна готовится к отмене всех ограничительных мер, на данный момент выявлено 493 657 инфицированных и 252 783 выздоровевших, 6 358 пациентов скончались.

В России

За последние сутки коронавирус выявили у 8404 жителей страны из 83 регионов. При этом излечившихся от COVID-19 стало больше половины из всех выявленных больных в стране.

Тем не менее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что масочный режим сохраняется, а мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что понадобится около 2,5 месяца, чтобы полностью снять все введенные ограничения. Однако Москва уже оживилась и второй день стоит в девятибальных пробках.

От вируса в России скончался известный писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Медики боролись за его жизнь целый месяц.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что фармацевтические компании России начали клинические исследования вакцин от COVID-19.

В Минобороны рассказали, как отбирали добровольцев для испытания вакцины. Для клинических испытаний после обследования были отобраны 50 военных-контрактников из всех, кто изъявил желание участвовать. Это офицеры, прапорщики и военнослужащие из различных подразделений войск РХБ защиты и медучреждений военного ведомства.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, предположил, в какие страны россиянам разрешат выезжать. По его словам, с 1 августа могут открыться полеты в страны СНГ и те государства, где меньше всего зараженных.

В мире

С вирусом тяжелее всего по-прежнему приходится США с почти двумя миллионами зараженными. При этом в 14 штатах резко возросло количество случаев заражения коронавирусом с начала июня.

Источник фото: Университет Хопкинса

Мэр столицы Аргентины Буэнос-Айреса обратился к России за помощью в виде средств индивидуальной защиты, тестов на 2019-nCoV и аппаратов ИВЛ. Москва пока рассматривает просьбу.

ВОЗ в очередной раз высказалась о вирусе — человек наиболее заразен, когда у него начинают проявляться первые симптомы COVID-19. В организации считают, что нужно дополнительно исследовать заразность бессимптомных случаев коронавируса.

ВОЗ также объяснила низкую смертность в России. Оказалось, что причина в резком увеличении количества тестов, которые смогло осуществить российское здравоохранение. Когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность.

Врач посоветовал соблюдать дистанцию на летних верандах, так как есть маленьких шанс заражения на открытом воздухе.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что миру грозит голод «библейских масштабов» из-за пандемии, который будет иметь долгосрочные последствия. Также специалисты составили Глобальный индекс миролюбия, который в этом году снизился из-за ситуации с коронавирусом.