Доктор Мясников посоветовал ВОЗ не «бодаться» со статистикой по коронавирусу

«Мне сложна для понимания логика ВОЗ. Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов», — сказал Мясников.

По его словам, при подсчете показателя смертности в процентах заявление ВОЗ логично. Дело в том, что при проведении большого числа тестов возрастает общее число заболевших. В таком случае показатель смертности в процентах будет ниже. Однако Мясников обратил внимание на то, что смертность в России низкая не в процентах, а в абсолютных цифрах.

Врач не нашел логического объяснения низкой смертности от новой инфекции в стране.

«Но это точно никакие не игры со статистикой. Потому что никакая статистика не может снизить смертность в 10 раз», — добавил Мясников.

Причем подобные показатели зафиксировали не только в России, но и в других странах бывшего СССР. Теперь медикам предстоит понять причину низкой смертности от COVID-19 в этих государствах. Благодаря этому врачи смогут побороть инфекцию, отметил Мясников. Поэтому важно не «бодаться» со статистикой, строить теории и рассуждать о том, обманывает Россия или нет.

Ранее в ВОЗ посчитали статистику смертности по коронавирусу в России «необычной» и «сложной для понимания». В организации связали показатель низкой смертности от коронавируса в России с оперативным проведением большого числа тестов на наличие новой инфекции.