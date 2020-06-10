ВОЗ нашли причину низкой смертности от коронавируса в России

В ВОЗ сочли необычно низкими цифры смертности от коронавируса в России на фоне большого числа тестов.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

«Это, безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое. Но опять же, в России проводилось много тестов.. они очень быстро увеличили количество тестов», — приводит РИА «Новости» слова Райана. При этом он также отметил, что, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность.

В ближайшее время многие страны мира будут пересматривать то, каким образом ранее учитывалась смертность от COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Поэтому уровень смертности в государствах будет меняться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в беседе с CNN опроверг слухи о заниженной статистике по смертям от коронавируса в России.

«Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения, и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможности «манипулирования» данными по летальным исходам.