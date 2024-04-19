Мир 19 апреля 2024, 17:33 Страны G7 заявили о непричастности Украины к теракту в Подмосковье РИА «Новости»

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Страны G7 отказались признать причастность Украины к теракту в Подмосковье, случившемуся 22 марта. Это следует из коммюнике «Группы семи», составленном по итогам встречи глав МИД на острове Капри в Италии.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта», — указывается в заявлении.

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Между тем в России не сомневаются в наличии украинского следа в теракте. Генпрокурор Игорь Краснов назвал это «очевидным».

На той же встрече страны G7 договорились сокращать объем импорта энергетических ресурсов из России, усилить санкционное давление на страну и ее партнеров, а также продолжить консультации по поиску законного способа конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Государства «Большой семерки» также намерены укреплять потенциал ВСУ в сфере противовоздушной обороны, чтобы «спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру».