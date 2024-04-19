Власть 19 апреля 2024, 02:43 «Их ждет кара». В деле о теракте в «Крокусе» генпрокурор России нашел очевидный украинский след Краснов: в деле о теракте в «Крокусе» очевиден украинский след РИА «Новости»

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Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Красногорске. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.

Глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что следствие предпринимает все необходимые шаги для определения организаторов, спонсоров и вдохновителей этого теракта.

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«Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заявил Краснов.

Генпрокурор России впервые посетил Венесуэлу в рамках рабочего визита в Латинскую Америку. С коллегой Краснов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее российский генпрокурор посетил Кубу. Во время визита он встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. Основным направлением сотрудничества Краснов обозначил противодействие терроризму и вовлечение в деструктивную деятельность молодежь.