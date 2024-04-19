Мир 19 апреля 2024, 13:58 Страны G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России www.imago-images.de / Global Look Press

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«Группа семи» намерена продолжать «оказывать давление на доходы России от энергетики». Решение приняли по итогам встречи глав стран G7 в Италии. Об этом написало РИА «Новости».

Все страны G7 призвали сократить объем импорта энергоресурсов из РФ и добиваться соблюдения потолка цен на нефть. Кроме этого, «Группа семи» займется сдерживанием стран, помогающих развитию российской оборонной промышленности. Против государств, сотрудничающих с Россией, примут дополнительные санкции. Санкционное давление планируют усилить и на саму Российскую Федерацию.

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Ранее по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе страны ЕС также единогласно поддержали ужесточение антироссийских санкций, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что государства Евросоюза также готовы усилить борьбу с обходом этих ограничений.