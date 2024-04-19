19 апреля 2024, 13:59
Страны G7 усилят украинскую ПВО
Reuters: страны G7 намерены укрепить сферу ПВО Украины
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили о намерении укрепить украинский потенциал в сфере противовоздушной обороны. Такое заявление готовят главы МИД G7 по итогам встречи на острове Капри. Черновой вариант документа появился у Reuters.
«[Готовы] усилить возможности Украины в сфере ПВО, чтобы спасти жизни и защитить критически важную инфраструктуру», — отметили министры.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступал за помощь Украине. На встрече с премьер-министрами Дании, Чехии и Нидерландов генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что нужно поддерживать республику даже в ущерб выполнению собственных целей и задач.
Также Столтенберг одобрил атаки Вооруженных сил Украины по российским территориям. Он назвал удары ВСУ «самообороной». При этом он не стал комментировать «любую разведывательную информацию» об атаках украинских войск.
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