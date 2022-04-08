Страны ЕС одобрили эмбарго на импорт российского угля

Страны Евросоюза одобрили эмбарго на импорт российского угля, сообщение об этом появилось на сайте агентства Bloomberg.

В ходе подготовки пятого пакета санкций страны — члены Евросоюза обсудили спорный вопрос и пришли к консенсусу, говорится в сообщении агентства.

Очередной пакет рестрикций против России затрагивает бизнесменов, журналистов и военных. Также в РФ запрещено поставлять оружие, а судам под российским флагом нельзя заходить в порты Евросоюза.

Предположительно, окончательный список санкций опубликуют в официальном журнале ЕС в пятницу, после чего они вступят в силу.

Против антироссийских санкций выступил глава МИД Венгрии. Петер Сийярто заявил, что страна против запрета на российские нефть и газ. Запрет на импорт энергоносителей из России выгоден Соединенным Штатам Америки, которые планируют занять освободившуюся нишу. При этом США признали, что невозможно быстро отказаться от российских нефти и газа.