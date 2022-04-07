Страны ЕС согласовали пятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него вошли бизнесмены, журналисты и военные. Кроме того, ограничения предусматривают запрет импорта угля и запрет на поставку оружия в Россию.

Новые санкции Евросоюза предусматривают также запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом.

«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины», — сказано в заявлении представительства Франции ЕС в Twitter.

Для окончательного оформления санкций запустят письменную процедуру утверждения. Ожидается, что их список опубликуют в официальном журнале ЕС в пятницу — после этого они вступят в силу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на восстановление российской экономики из-за санкций, которые ввел Запад, нужно примерно полгода. Это необходимо для того, чтобы перестроиться.