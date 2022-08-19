Литва призвала отменить уже выданные россиянам туристические шенгенские визы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к странам Евросоюза с призывом отменить уже выданные россиянам туристические шенгенские визы. Комментарий главы МИД цитирует издание Politico.

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента нужно сказать ясное „нет“ туристам из России и Белоруссии», — выразил мнение Ландсбергис.

Он считает, что Европа должна принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы.

России не надо принимать ответных мер на возможный запрет для граждан страны получать шенгенские визы. Наступит время, и европейцы сами будут стремиться в РФ. Такое заявление сделал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее Эстония заявила, что перестанет выдавать визы россиянам. Латвия планирует ограничить для граждан РФ въезд по визам.