Мир 22 апреля 2024, 10:15 Странам Евросоюза запретят импорт российского газа Глава МИД Швеции Билльстрем: ЕС внесет в 14-й пакет санкций запрет на импорт СПГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одним из пунктов нового пакета антироссийских санкций Евросоюза станет отказ от импорта сжиженного природного газа. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил об этом перед заседанием Совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщило РИА «Новости».

Он сказал журналистам, что министры обсудят способы увеличить поддержку Украины. Одним из них станет запрет на импорт российского газа.

Реклама

«Принятие 14-го пакета санкций — одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», — сказал министр.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о запуске работы над очередным пакетом антироссийских санкций. Он заявил, что в него включат меры для контроля над соблюдением потолка цен на нефть и введут ответственность за обход уже введенных ограничений. Сократить импорт энергоресурсов из России призвали страны G7.