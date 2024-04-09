Мир 09 апреля 2024, 21:13 ЕС анонсировал 14-й пакет санкций против России Вице-президент ЕК Домбровскис назвал сроки принятия 14 пакета санкций против РФ РИА «Новости»

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Евросоюз начал работать над 14 пакетом санкций против России, его могут принять уже весной. С таким заявлением выступил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Новый пакет должен включить большой список ограничений для предотвращения обхода введенных ранее санкций и контроля потолка цен на нефть из России», — указал он.

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По словам Домбровскиса, принятие новых мер становится все более ограниченным. Он также признал, что дискуссии между государствами-членами ЕС «стали более трудными».

Президент США Джо Байден принял решение пролонгировать действие режима введенных против России санкций еще на год. Продление коснулось санкционных мер, которые ввели в 2022, 2018 и в 2014 году.

В феврале Евросоюз ввел 13-й по счету пакет санкций против России. В список попали 88 юридических и 106 физических лиц.