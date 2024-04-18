Мир 18 апреля 2024, 22:49 Страны ЕС единогласно поддержали усиление санкций против России — Макрон Макрон: страны ЕС единогласно поддержали усиление антироссийских санкций РИА «Новости»

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Страны Европейского союза единогласно поддержали усиление антироссийских санкций. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Трансляцию с его речью опубликовали на аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«Мы единогласны в том, чтобы усилить санкции против России, а также усилить борьбу с обходом этих санкций», — заявил он.

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По словам Макрона, военная помощь Украине, включая отправки снарядов и совместное производство оружия на территории этой страны — это приоритет для государств — членов ЕС.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с американским госсекретарем Энтони Блинкеном совместные усилия по скорейшему получению Украиной систем ПВО Patriot и ракет для них. Обе стороны заявили о необходимости принятия конгрессом США решения о выделении помощи для ВСУ.