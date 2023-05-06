06 мая 2023, 09:22
Странам ЕС предложили платить украинским беженцам, чтобы те вернулись домой
Irish Examiner: украинцам хотят платить в Европе для их возвращения домой
Евросоюз предложил платить украинским беженцам дополнительные социальные выплаты, чтобы те уезжали домой. Об этом написала газета Irish Examiner.
По данным издания, ЕС опубликовал документ, в котором изложены возможные варианты политики европейских государств в отношении украинцев. В качестве одной из мер предлагается платить беженцам, чтобы те вернулись обратно.
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«Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — указано в статье.
Второй вариант подразумевает выдачу вида на жительство в странах ЕС тем, кто работает или учится, а также не может вернуться на Украину по состоянию здоровья и другим причинам.
Недовольство поведением украинцев растет во многих странах Европы. Так, мэр деревни Керепеш в Венгрии выгнал украинских беженцев, которые преследовали местных девушек. Британки пожаловались на украинок, поскольку те уводят их мужей.
Власти Кипра приняли решение выселить три тысячи украинских беженцев из отелей. Мера связана с наступлением туристического сезона.
Евросоюз
Украина
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