Мир 02 мая 2023, 08:18 Мэр венгерской деревни выгнал украинцев после нападений на женщин Венгерский мэр Дьюрича попросил украинцев вернуться на родину после нападений на женщин

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Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича выгнал украинских беженцев, которые преследовали местных девушек. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, написало издание index.hu.

Глава администрации поселения заявил, что ему поступили две жалобы из местного общежития на то, что рабочие из Закарпатья изнасиловали 22-летнюю и 16-летнюю девушек. Мэр подчеркнул, что такие случаи терпеть никто не будет.

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«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — сказал Дьюрича.

Позже он прибыл вместе с полицейскими в общежитие украинских рабочих и потребовал от них уехать домой, чтобы «воевать с чеченцами». Чиновник добавил, что пока он работает в Керепеше, притеснения молодых девушек не будет. Мэр попросил стражей порядка предпринять все возможные меры для защиты жителей.