Мир 19 апреля 2023, 02:32 Британские женщины пожаловались на украинских беженок, уводящих у них мужей Daily Mail: британки пожаловались на украинских мошенниц и охотниц на чужих мужей Freepik

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Британцы, открывшие двери своих домов беженцам из Украины, организовали онлайн-сообщество обманутых и разочарованных. Они рассказывают свои истории, помогают друг другу и требуют ужесточить проверку биографии прибывающих в страну украинцев. Об этом рассказала газета Daily Mail.

Среди членов сообщества — жертвы предполагаемых краж и мошенничества, а также немалое количество женщин, чьи семьи были разрушены молодыми украинками.

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Одна из организаторов коммьюнити 53-летняя Эмма Нисигаки рассказала изданию, что знает, как минимум, 17 таких семей, где мужья заводили романы с поселившимися в их доме беженками.

«Эти молодые женщины вскружили голову мужчинам, и их семьи были разрушены», — отметила она.

Сама Эмма однажды обнаружила, что гостья из Украины без спроса множество раз использовала ее паспорт в том числе для заявлений на визу.