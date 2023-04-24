Мир 24 апреля 2023, 03:29 Украинских беженцев выселят из отелей Кипра AlphaNews: власти Кипра выселят 3 тысячи украинских беженцев из отелей к 31 мая РИА «Новости»

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Власти Кипра приняли решение выселить три тысячи украинских беженцев из отелей. Это связано с наступающим летним сезоном, сообщило издание AlphaNews.

Сейчас украинцы занимают номера в 21 отеле по всему острову. Но к 31 мая они должны найти себе другое жилье. Однако они могут попросить у властей субсидию на аренду.

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При этом отели все же предложат принимать беженцев с Украины и после 1 июля, но не все. Их определит Министерство туризма Кипра.

В издании рассказали, что местные власти намерены найти работу всем трудоспособным украинцам. Они уже приступили к реализации этого плана.

Ранее стало известно, что в Британии появилось сообщество обманутых украинскими беженцами людей. Они делятся друг с другом историями своих разочарований. Особенно много среди них женщин, лишившихся семьи после появления в их доме молодых украинок. Также нередки случаи краж и мошенничества.